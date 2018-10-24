"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Зенитом"

В среду, 24 октября, на клубной базе "Крылья Советов" продолжили подготовку к матчу 12-го тура РПЛ против питерского "Зенита".

В тренировке, продолжавшейся около полутора часов, приняли участие все игроки команды. Занятие началось с разминки, большую часть тренировки футболисты посвятили работе с мячом. Завершилась тренировка интенсивной двухсторонкой.

Полузащитник Йоан Молло занимался по индивидуальной программе, но к матчу с "Зенитом" футболист должен подойти в полной готовности.

Матч 12-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Зенит" состоится в понедельник, 29 октября на "Самара Арене" и начнется в 19:00, сообщает официальный сайт клуба.