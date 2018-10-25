Самарский "Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту спутник Минобороны РФ

В четверг, 25 октября, ракета-носитель "Союз-2.1б" производства самарского РКЦ "Прогресс" успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России, сообщили militarynews.ru в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме", - сказали в ведомстве.

Запуск ракеты был произведен с космодрома Плесецк и стал первым после аварии с ракетой-носителем "Союз-ФГ", произошедшей 11 октября при пуске с Байконура. Ожидается, что решение аварийной госкомиссии о причинах неудачного пуска по пилотируемой программе станет известно до 30 октября.