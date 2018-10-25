16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В домах в районе Авроры восстановили водоснабжение В Самаре из-за коммунальной аварии без воды остались 150 домов На месте провала на ул. Мориса Тореза в Самаре заменят участок теплотрассы Парк Металлургов открылся после ремонта Прокуратура нашла в Центральном районе Тольятти 50 нарушений при подготовке к отопительному сезону

ЖКХ и благоустройство Общество

В домах в районе Авроры восстановили водоснабжение

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 102
Версия для печати

Во вторник, 23 октября, сотрудники "РКС-Самара" приступили к устранению технологического сбоя на водоводе диаметром 900 мм. Для этого пришлось перекрыть проезжую часть ул. Мориса Тореза между улицами Карбышева и Энтузиастов.

Напомним, из-за коммунальной аварии без воды остались 150 домов.

В ночь с 23 на 24 октября велись земляные работы, в 03:00 24 октября отключили воду в границах улиц Партизанская - Дзержинского - М.Тореза - Аэродромная - Гагарина - Волгина - Революционная.

Земляные и ремонтные работы велись круглосуточно: усиливались стыковые соединения трубопровода, уложенного в данном месте в 1971 г., сообщают в СКС.

Водоснабжение восстановили в 23:00 24 октября.

В четверг, 25 октября, будет проводиться регулировка системы водоснабжения этого района.

Гид потребителя

Фото на сайте

Подготовка к фестивалю цветов

Подготовка к фестивалю цветов

Струковский сад открылся после реконструкции

Струковский сад открылся после реконструкции

В Самаре идет реконструкция самого большого двора Кировского района

В Самаре идет реконструкция самого большого двора Кировского района

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4