В домах в районе Авроры восстановили водоснабжение

Во вторник, 23 октября, сотрудники "РКС-Самара" приступили к устранению технологического сбоя на водоводе диаметром 900 мм. Для этого пришлось перекрыть проезжую часть ул. Мориса Тореза между улицами Карбышева и Энтузиастов.

Напомним, из-за коммунальной аварии без воды остались 150 домов. В ночь с 23 на 24 октября велись земляные работы, в 03:00 24 октября отключили воду в границах улиц Партизанская - Дзержинского - М.Тореза - Аэродромная - Гагарина - Волгина - Революционная. Земляные и ремонтные работы велись круглосуточно: усиливались стыковые соединения трубопровода, уложенного в данном месте в 1971 г., сообщают в СКС. Водоснабжение восстановили в 23:00 24 октября. В четверг, 25 октября, будет проводиться регулировка системы водоснабжения этого района.