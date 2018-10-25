Сызранские полицейские задержали "криминального садовода"

Жителя Сызрани задержали за выращивание конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В подвале своего частного дома подозреваемый организовал теплицу. Семена он приобретал по почте, закупал удобрения. Помещение подозреваемый оборудовал светильниками, обеспечивавшими благоприятную для растений температуру. По информации оперативников, "криминальный садовод" снимал два урожая в год.

Во время обыска правоохранители изъяли 40 кустов конопли, а также около 450 г марихуаны. Подозреваемый пояснил, что выращивал коноплю для себя и не собирался сбывать.

В отношении него возбуждено уголовное дело.