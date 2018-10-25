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Общество

Сборные стран - участниц ЧМ-2018 в России получат открытки к новому году от самарских детей

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Воспитанники Самарского Дворца детского и юношеского творчества решили поблагодарить все национальные сборные-участницы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Дизайнером уникальной поздравительной открытки стала студентка Самарского государственного колледжа, участница движения "Самарик и друзья" Елизавета Маслова.

Тексты поздравлений напишут талантливые самарские дети. Далее школьники, занимающиеся изучением иностранных языков, переведут послания на разные языки. В этом непростом деле им помогут учителя иностранных языков. После открытки будут отправлены в 31 страну и в Российский футбольный союз.

"Этим летом в нашей стране прошел грандиозный футбольный праздник, - напоминает автор идеи и организатор проекта "32 сборные, миллион "спасибо" Мария Пашинина. - Самару во время ЧМ-2018 посетило более 500 тысяч туристов и болельщиков из разных стран мира. Наш город признали одним из самых посещаемых и туристически привлекательных мегаполисов России. Самарцы получили огромное удовольствие от футбола, от посещения стадиона "Самара Арена", общения с болельщиками. Думаю, мы как гостеприимные хозяева должны еще раз поблагодарить главных виновников футбольного торжества - футболистов".

Планируется, что почтовые письма со словами благодарности национальные сборные получат к Новому году.

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