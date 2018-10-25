Курировать Самарскую область в ЦИК будет Евгения Орлова

Новым куратором Самарской области в Центризбиркоме (ЦИК) вероятно будет Евгения Орлова, с начала 2000-х работавшая референтом в государственно-правовом управлении президента, пишет "КоммерсантЪ". Она стала новым членом Центризбиркома по президентской квоте.

На посту куратора Евгения Орлова сменит Василия Лихачева, который подал в отставку по собственному желанию.

По словам зампреда комиссии Николая Булаева, регионы, которые курировал Лихачев, вероятнее всего, перейдут в ведение Евгении Орловой. Речь идет о Мордовии, Пермском крае, Новгородской, Омской, Пензенской, Ростовской и Самарской областях.

Булаев также рассказал, что в главном правовом управлении Орлова занималась "в том числе вопросами избирательного права". На выборах 2004 г. она была доверенным лицом Владимира Путина. В 2015 г. президент объявлял Орловой благодарность, но за что именно, в указе не уточнялось. А ЦИК в 2016 г. наградил Евгению Орлову "за значительный вклад в развитие избирательной системы РФ" почетным знаком "За заслуги в организации выборов".

К исполнению обязанностей новый член ЦИК приступит в пятницу, 26 октября.