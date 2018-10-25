16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В домах в районе Авроры восстановили водоснабжение В Самаре из-за коммунальной аварии без воды остались 150 домов На месте провала на ул. Мориса Тореза в Самаре заменят участок теплотрассы Парк Металлургов открылся после ремонта Прокуратура нашла в Центральном районе Тольятти 50 нарушений при подготовке к отопительному сезону

ЖКХ и благоустройство Общество

Незаконное подключение к сети водоснабжения чревато большими штрафами

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати

84 жителя Самары решили подключиться к сетям водоснабжения и водоотведения самовольно. За что и поплатились.

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения - сложный технологический процесс, требующий соблюдения всех норм и правил. Несанкционированная врезка - это не только воровство воды, но и риск загрязнения водопровода. Нередки случаи, когда самовольные водопроводные и канализационные трубы оказываются в одном колодце, водопроводные трубы - в опасной близости к выгребным ямам и т.д.

"РКС-Самара" в течение вот уже пяти лет проводит рейды по самарскому частному сектору. Рабочая группа, состоящая из сотрудников сбытового, технического подразделений и службы безопасности, проверяет законность подключения к централизованному водоснабжению и водоотведению и соответствие техническим требованиям.

В 2018 году обнаружено 84 самовольщика. В соответствии с действующим законодательством им начислено 4,6 млн рублей за пользование водой за период от трех месяцев до трех лет. Расчет ведется исходя из пропускной способности трубы, как будто в доме все краны круглосуточно открыты на полную мощность. Гораздо дешевле было бы пойти законным путем!

Проверки частного сектора Самары продолжаются. Собственникам незаконных врезок лучше самостоятельно, до выявления, обратиться в "Самарские коммунальные системы" ("РКС-Самара") для подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Гид потребителя

Фото на сайте

Подготовка к фестивалю цветов

Подготовка к фестивалю цветов

Струковский сад открылся после реконструкции

Струковский сад открылся после реконструкции

В Самаре идет реконструкция самого большого двора Кировского района

В Самаре идет реконструкция самого большого двора Кировского района

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4