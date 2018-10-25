Возбуждено дело о взятке в 200 тыс. руб., полученной сотрудником Росрыболовства

В среду, 24 октября, второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело о получении взятки 200 тыс. руб. в отношении 35-летнего Сергея Козлова.

Козлов занимал должность консультанта отдела охраны среды обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. По версии следствия, 10 октября около 12:20 Козлов в Самаре около здания 64б на Заводском шоссе получил от исполнительного директора фирмы (который действовал в рамках оперативного эксперимента, проводимого сотрудниками УФСБ по Самарской области) взятку 200 тыс. руб. (10 тыс. передавались настоящими деньгами, а 190 тыс. - муляж). Деньги передавали за подготовку материалов по актированию мощностей фирмы. Уголовное дело возбуждено по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").