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Преступления Происшествия

Возбуждено дело о взятке в 200 тыс. руб., полученной сотрудником Росрыболовства

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 октября, второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело о получении взятки 200 тыс. руб. в отношении 35-летнего Сергея Козлова.

Козлов занимал должность консультанта отдела охраны среды обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

По версии следствия, 10 октября около 12:20 Козлов в Самаре около здания  64б на Заводском шоссе получил от исполнительного директора фирмы (который действовал в рамках оперативного эксперимента, проводимого сотрудниками УФСБ по Самарской области) взятку 200 тыс. руб. (10 тыс. передавались настоящими деньгами, а 190 тыс. - муляж).

Деньги передавали за подготовку материалов по актированию мощностей фирмы.

Уголовное дело возбуждено по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

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