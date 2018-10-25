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Общество

В Самарской области сохранится дождливая погода

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в ближайшие дни пройдут дожди, сообщают в Приволжском УГМС.

В пятницу, 26 октября, ночью в большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит 5… 10°C. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит 5… 10°C. Ветер северо-западный 8-13 м/с.

В субботу, 27 октября, ночью местами пройдут небольшие осадки. Столбик термометра опустится от +3 до -2°C. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Воздух прогреется от 3… 8°C. Ветер западный 5-10 м/с.

В воскресенье, 29 октября, ночью местами пройдут небольшие осадки. Днем в большинстве районов также ожидаются небольшие и умеренные осадки. Температура воздуха составит ночью -2… +3°C, днем 6… 11°C. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

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