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Общество

Самарцы подали больше всех заявок из ПФО на конкурс "Лидеры России"

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прием заявок на конкурс "Лидеры России" 2018–2019 гг. завершен. За две недели поступило более 227 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Конкурс "Лидеры России" проводится по инициативе президента России Владимира Путина во второй раз.

По федеральным округам участники из России распределились следующим образом: Центральный федеральный округ (34,13%), Приволжский (18,9%), Северо-Западный (12,85%), Сибирский (10,18%), Уральский (9,56%), Южный (8,01%), Дальневосточный (3,65%) и Северо-Кавказский (2,72%).

Самарская область среди регионов ПФО находится на первом месте по количеству поступивших заявок — 19,28%. На втором и третьем местах: Республика Башкортостан (18,92%) и Нижегородская область (13,12%). Далее идут Республика Татарстан (11,68%), Пермский край (7,54%), Саратовская область (5,75%), Удмуртская республика (4,89%), Оренбургская область (3,99%), Чувашская республика (3,31%), Ульяновская (2,84%), Кировская (2,55%), Пензенская (2,53%) области, Мордовия (2,32%) и Марий Эл (1,28%).

Самарский регион является также лидером по эффективности регистрации. Важно отметить, что среди регионов топ-3 из ПФО Самарская область является областью с наименьшим количеством населения, постоянно проживающего на территории губернии, но все равно оказалась лидером по количеству заявок.
"Лидеры России — это замечательный проект, возлагаю на него очень большие надежды. Меня эта активность жителей области не удивляет. В городах и селах губернии живут энергичные люди, которые умеют ставить перед собой цели и достигать их", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напоминаем, регистрация на конкурс — это только первый шаг. Теперь всем, кто зарегистрировался, необходимо выполнить первое задание дистанционного этапа: в срок до 18:00 27 октября (по местному времени) нужно записать и загрузить видеоинтервью с ответами на вопросы о цели своего участия и главном профессиональном достижении. Все, кто не сделает это в срок, не смогут принять участие в остальных этапах конкурса и не будут допущены до дистанционного тестирования. 

"Итоги заявочной кампании говорят о востребованности конкурса "Лидеры России" и повышении к нему интереса как россиян, так и наших соотечественников за рубежом. Важно, что в этом году были организованы дополнительные технологические решения по защите от двойных регистраций на конкурс от одного и того же человека. Однако помимо регистрации, кандидатам необходимо загрузить в личный кабинет видеоинтервью. На это остается всего два дня, поэтому не стоит откладывать на последний момент", — отметил Алексей Комиссаров, руководитель проекта "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", проректор РАНХиГС.

Подавляющее большинство участников конкурса — граждане России, на долю иностранцев приходится около 2% от общего числа заявок. Женщин в конкурсе принимает участие меньше, чем мужчин, в этом году их зарегистрировано 24,3%, а мужчин, соответственно, 75,7%. Опытных управленцев участвует больше, чем молодых: 57,5% конкурсантов старше 35 лет, 42,5% — в возрасте до 35 лет.

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