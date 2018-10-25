Самарцы подали больше всех заявок из ПФО на конкурс "Лидеры России"

Прием заявок на конкурс "Лидеры России" 2018–2019 гг. завершен. За две недели поступило более 227 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Конкурс "Лидеры России" проводится по инициативе президента России Владимира Путина во второй раз.

По федеральным округам участники из России распределились следующим образом: Центральный федеральный округ (34,13%), Приволжский (18,9%), Северо-Западный (12,85%), Сибирский (10,18%), Уральский (9,56%), Южный (8,01%), Дальневосточный (3,65%) и Северо-Кавказский (2,72%).

Самарская область среди регионов ПФО находится на первом месте по количеству поступивших заявок — 19,28%. На втором и третьем местах: Республика Башкортостан (18,92%) и Нижегородская область (13,12%). Далее идут Республика Татарстан (11,68%), Пермский край (7,54%), Саратовская область (5,75%), Удмуртская республика (4,89%), Оренбургская область (3,99%), Чувашская республика (3,31%), Ульяновская (2,84%), Кировская (2,55%), Пензенская (2,53%) области, Мордовия (2,32%) и Марий Эл (1,28%).

Самарский регион является также лидером по эффективности регистрации. Важно отметить, что среди регионов топ-3 из ПФО Самарская область является областью с наименьшим количеством населения, постоянно проживающего на территории губернии, но все равно оказалась лидером по количеству заявок.

"Лидеры России — это замечательный проект, возлагаю на него очень большие надежды. Меня эта активность жителей области не удивляет. В городах и селах губернии живут энергичные люди, которые умеют ставить перед собой цели и достигать их", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напоминаем, регистрация на конкурс — это только первый шаг. Теперь всем, кто зарегистрировался, необходимо выполнить первое задание дистанционного этапа: в срок до 18:00 27 октября (по местному времени) нужно записать и загрузить видеоинтервью с ответами на вопросы о цели своего участия и главном профессиональном достижении. Все, кто не сделает это в срок, не смогут принять участие в остальных этапах конкурса и не будут допущены до дистанционного тестирования.

"Итоги заявочной кампании говорят о востребованности конкурса "Лидеры России" и повышении к нему интереса как россиян, так и наших соотечественников за рубежом. Важно, что в этом году были организованы дополнительные технологические решения по защите от двойных регистраций на конкурс от одного и того же человека. Однако помимо регистрации, кандидатам необходимо загрузить в личный кабинет видеоинтервью. На это остается всего два дня, поэтому не стоит откладывать на последний момент", — отметил Алексей Комиссаров, руководитель проекта "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", проректор РАНХиГС.

Подавляющее большинство участников конкурса — граждане России, на долю иностранцев приходится около 2% от общего числа заявок. Женщин в конкурсе принимает участие меньше, чем мужчин, в этом году их зарегистрировано 24,3%, а мужчин, соответственно, 75,7%. Опытных управленцев участвует больше, чем молодых: 57,5% конкурсантов старше 35 лет, 42,5% — в возрасте до 35 лет.