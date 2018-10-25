Банки региона перешли под контроль Службы текущего банковского надзора ЦБ РФ

Кредитные организации, ранее поднадзорные Волго-Вятскому и Сибирскому главным управлениям Банка России, 23 октября перешли под надзор Службы текущего банковского надзора (СТБН), созданной в марте 2017 г., сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Таким образом, Центробанк завершил централизацию банковского надзора — на данный момент СТБН переданы функции надзора за кредитными организациями от всех территориальных учреждений Центробанка.

Сообщается, что основными целями реформы банковского надзора являются обеспечение единых подходов и стандартов в надзорной работе на всей территории страны, повышение оперативности и эффективности надзорных действий, внедрение консолидированного подхода к оценке принимаемых кредитными организациями рисков, оптимизация взаимодействия регулятора с кредитными организациями.

Сейчас СТБН осуществляет надзор за 474 кредитными организациями, Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями — за системно значимыми банками и кредитными организациями, входящими в их банковские группы (28 банков), Департамент финансовой стабильности — за небанковской кредитной организацией — центральным контрагентом "Национальный Клиринговый Центр".

Кураторы всех кредитных организаций расположены в Москве. Непосредственное взаимодействие с кредитными организациями в регионах обеспечивают региональные сотрудники СТБН, которые участвуют в надзоре, в том числе в качестве уполномоченных представителей Банка России, посещают кредитные организации, оперативно информируют кураторов о существенных событиях в деятельности кредитных организаций и регионального банковского сектора.