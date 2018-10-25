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Общество

Власти Самары запланировали покупку новых трамваев

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Власти Самары и представители регионального минтранса прорабатывают вопрос приобретения для города новых трамваев, сообщает 63.ru со ссылкой на главу городского дептранса Юрия Тапилина.

"Безусловно, мы понимаем, что старые трамваи нужно заменять, парк ТТУ нуждается в обновлении. Мы рассматриваем вопрос о новых закупках вместе с минтрансом. Пока решение не принято, преждевременно говорить о количестве трамваев, которые нужно будет приобрести, — сказал Юрий Тапилин.

Последний раз город покупал трамваи в прошлом году к мундиалю. Речь идет о десяти трехсекционных вагонах Усть-Катавского завода.

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