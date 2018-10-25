Самарский университет заключил соглашение с крупнейшей базой данных мира ProQuest Dissertations & Theses

В среду, 24 октября, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва стал участником международного проекта ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT). Соответствующее соглашение подписали ректор вуза Евгений Шахматов и руководитель проекта "Международный контент" базы данных диссертаций компании ProQuest Майнхард Кеттлер.

Соглашение предусматривает, что диссертации, защищенные учеными Самарского университета, будут размещены в крупнейшей в мире базе данных докторских, кандидатских и магистерских диссертаций вузов почти из сотни стран. В России ее подписчиками являются 60 вузов, но право размещать диссертации только у пяти — МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, Финансового университета при Правительстве РФ, РАНХИГС и Сибирского федерального университета. С сегодняшнего дня к их числу присоединился Самарский университет.

"Мы присоединяемся к большой семье ученых, — подписывая соглашение, отметил Евгений Шахматов. — Для нас это историческое событие. Мы уже пользуемся ресурсами этой базы данных, теперь же взаимодействие выходит на новый уровень: ученые вуза смогут размещать полные тексты своих диссертаций в ProQuest. Студенты, научные сотрудники вуза получают доступ к огромной информационной базе, в которой несколько тысяч журналов мирового уровня, миллионы полнотекстовых диссертаций". Ректор особо подчеркнул, сотрудничество с ProQuest поможет в продвижении вуза на международном уровне, поскольку у ученых вуза появится возможность получить оценку от коллег со всего мира, что увеличит число цитирований работ.

Майнхард Кеттлер отметил, что в коллекции ProQuest свои работы размещают ученые более чем из 2000 научных и образовательных организаций, а также из 92 вузов, входящих в Топ-100 глобального рейтинга THE World University Rankings. Гарвардский и Принстонский университеты сотрудничают с данной компанией более полувека на регулярной основе. "Я рад приветствовать в этом ряду Самарский университет. Наша база диссертаций является официальным репозиторием Библиотеки Конгресса США, она содержит 4,5 млн диссертаций из 88 стран, — отметил господин Кеттлер. — Среди них есть работы таких людей, как Мартин Лютер Кинг, Марк Цукерберг, Мадлен Олбрайт. У нас нет никаких ограничений по тематике диссертаций. Присылайте нам ваши работы, мы будем вам рады, а авторы "скачанных" работ, получат гонорар".

Согласно договору, включение защищенных в университете диссертаций в базу ProQuest, будет бесплатным. Разместить свою работу в коллекции могут и те сотрудники, которые защитили диссертации в других вузах страны и мира. По словам ди⁠ректора библиотеки Самарского университета Оксаны Петровой, первые диссертации в базу данных начнут загружать уже в текущем году. "Сейчас мы прорабатываем алгоритм загрузки, — рассказала Оксана Петрова. — Мы готовы отправлять в коллекцию и диссертации из архива, которые сейчас находятся в закрытой части университетского репозитория. Этот процесс начнется, когда мы заручимся согласием авторов".

Диссертации, размещенные в коллекциях ProQuest, становятся доступны исследователям и студентам из более чем 3000 организаций-подписчиков ресурса в мире, что позволит значительно расширить возможности цитирования работ. Также одним из преимуществ является тот факт, что база данных ProQuest индексируется ведущими предметно-ориентированными реферативно-библиографическими указателями (ERIC, INSPEC, GeoRef, SciFinder и др.), что еще больше расширяет аудиторию конечных пользователей. Кроме того, ученых не ограничивают в правах: они могут публиковать свои работы и в других источниках.

Чтобы разместить работу в сети ProQuest, нужно пройти верификацию, то есть подтвердить, что диссертация была действительно защищена. Автор дает согласие на размещение и предоставляет аннотацию работы, библиографические и выходные данные на английском языке. Саму работу переводить на английский не нужно — сейчас в базе находятся диссертации на 40 языках мира.