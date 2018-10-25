В Самаре запустят регулярный трамвайный маршрут до "Самара Арены"

С ноября текущего года в Самаре на регулярной основе начнет работать новый трамвайный маршрут до "Самара Арены". Об этом 63.ru сообщил руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин.

"Пока это будет один состав в 30 минут. Курсировать он будет от Барбошиной поляны до "Самара Арены", — сказал Юрий Тапилин.

От стадиона "Самара Арена" пассажиры смогут уехать в Красноглинский и другие районы города на автобусах. В 50 метрах от трамвайного кольца — на Московском шоссе, находится остановка. На ней останавливаются автобусы №№ 67, 45, 1, 51, 96, 110, 210, 295, 410а, 492, 205.

Трамвайную ветку строили к чемпионату мира по футболу, чтобы оперативно доставлять болельщиков на стадион "Самара Арена". По новым рельсам пока курсирует только маршрут S5 — в дни проведения матчей "Крыльев Советов" на стадионе.

В перспективе трамвайную ветку планируют продлить до микрорайона Крутые Ключи. По предварительным оценкам, стоимость проектирования и строительства может составить от 3,7 до 4 млрд рублей.