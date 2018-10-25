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Общество

В общественном транспорте Самары хотят ввести пересадочный тариф

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Власти Самары планируют внедрить в общественном транспорте города так называемый пересадочный тариф. Об этом 63.ru рассказал руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин.

Похожую систему уже используют в других городах России. Например, в Екатеринбурге пассажиры могут купить проездные на 30 минут за 28 руб. или на 60 минут за 40 рублей. В этот период времени они имеют право совершить любое количество пересадок.

"Мы собираемся перенять опыт других городов. На муниципальном транспорте каждый самарец должен иметь возможность добраться до любой точки города, в том числе с пересадками. Поэтому планируем внедрить пересадочные билеты. Эти билеты будут рассчитаны на то или иное количество пересадок или время, в которое можно делать пересадки — 30 минут, 1 час, 1,5 часа или сутки. Сейчас прорабатываем этот вопрос", — уточнил Юрий Тапилин.

Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Самары составляет 25 рублей. Но в скором времени тариф могут увеличить из-за роста затрат на топливо. Сейчас департамент транспорта производит расчеты.

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