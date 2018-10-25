Пролетное строение Фрунзенского моста соединило берега Самарки

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения моста через Самарку. Таким образом, полностью собранное пролетное строение протяженностью 667 м соединило оба берега реки.

Эксперт группы управления строительства проекта Фрунзенский мост Руслан Мансумов напомнил, что надвижка пролетного строения была завершена 26 сентября, после этого строители занялись монтажом двух крайних участков моста между опорами 1-2 и 7-8.

"Мы смонтировали два крайних участка пролетного строения, сейчас ведем сварку всех стыков и устройство болтовых соединений", — отметил он. В общей сложности надвижка моста, начавшаяся в начале прошлого года, длилась один год и девять месяцев.

Сейчас на мосту круглосуточно трудится 394 человека и 89 единиц техники. Строители готовятся к окончательному опусканию пролета на опоры — сейчас между металлоконструкциями и опорами находятся временные конструкции, которые позволяли проводить надвижку пролета в проектное положение. Теперь надобности в них нет, однако при демонтаже временных конструкций нужно соблюдать повышенную осторожность и точность, ведь вес пролетного строения — ни много ни мало 9,2 тыс. тонн.

Строители обещают завершить эту работу в течение месяца и сразу приступить к устройству бетонной плиты проезжей части. Начальник участка компании-подрядчика АО "Стройтрансгаз" Олег Соколенко рассказал, что она будет выполнена монолитным способом.

"Заливать мостовое полотно начнут сразу с двух сторон моста, с правого и с левого берегов. Бетон для проезжей части будут поставлять с самарских заводов, нам понадобится 4,5 тыс. кубометров. После этого на бетонное основание будет уложен асфальт. Завершить устройство проезжей части планируем в 2019 году", — пояснил он.

Параллельно строятся съезды с моста на обоих берегах Самарки. На левом берегу ведется работа по развязке на ул. Шоссейной и по основному ходу дороги, продолжается отсыпка насыпи земельного полотна и устройство ливневой канализации. На правом берегу продолжается устройство развязки на ул. Фрунзе, устройство подпорных стен и буронабивных свай девятого съезда и основания насыпи земельного полотна восьмого съезда. Все работы идут в соответствии с графиком.

Напомним, в августе глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, в ходе которой обсудил важные для Самарской области инфраструктурные проекты, в том числе строительство Фрунзенского моста. Итогом встречи стала договоренность об увеличении финансирования более чем на 1 млрд рублей. Это даст возможность завершить строительство Фрунзенского моста уже в 2019 году.