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Общество

Можно ли получить сертификат на материнский капитал при рождении третьего ребенка?

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Женщина, родившая третьего ребенка начиная с 01.01.2007, может получить сертификат на материнский капитал, если ранее не воспользовалась таким правом. Мать и ребенок должны быть гражданами РФ, напоминает компания "Консультант Самара".

Материнский (семейный) капитал — это мера государственной поддержки семей с детьми, которая позволяет улучшить жилищные условия семьи, дать образование детям, способствует социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышению уровня пенсионного обеспечения. Право на материнский капитал подтверждается государственным сертификатом (ст. 2, ч. 3 ст. 7 Закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ).

Право на материнский капитал имеют, в частности, женщины — гражданки РФ, родившие третьего ребенка начиная с 01.01.2007, если ранее таким правом они не пользовались. Родившийся ребенок должен являться гражданином РФ (ч. 1 ст. 3 Закона N 256-ФЗ; п. 1 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016).

Право на материнский капитал возникает независимо от времени, прошедшего с даты рождения предыдущих детей (ч. 7 ст. 3 Закона N 256-ФЗ).

Сертификат на материнский капитал можно получить в любое время после рождения третьего ребенка. Для этого нужно подать в территориальный орган ПФР заявление с приложением необходимых документов (ч. 1 ст. 5 Закона N 256-ФЗ; п. 4 Правил, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 18.10.2011 N 1180н).

Решение о выдаче сертификата или об отказе в его выдаче должно быть вынесено территориальным органом ПФР в течение месяца с даты приема заявления (ч. 3 ст. 5 Закона N 256-ФЗ).

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