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Музыка Культура

В самарской филармонии выступит легендарный "Хор Минина"

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 28 октября, в 18:30, в Филармонии выступит Московский государственный академический камерный хор под руководством Владимира Минина. Музыканты исполнят произведения Моцарта — мотет Exsultate, jubilate и "Реквием" в редакции Ф. Бейера.

Хор был создан в 1972 г. его бессменным руководителем Владимиром Мининым. За свою сорокапятилетнюю историю хор сумел заслужить не только всероссийское признание, но и мировую известность. Владимиру Минину посвящали свои произведения такие композиторы как Родион Щедрин, Георгий Свиридов, Гия Канчели.

На самарской сцене солировать будут Маргарита Петухова, Татьяна Никитюк, Дмитрий Заболкин, Дмитрий Романько, Евгения Сорокина. Музыкальное сопровождению хору составит академический симфонический оркестр самарской филармонии под руководством Михаила Щербакова.

Концерт состоится в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны" и фестиваля искусств "Самарская осень-2018".

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