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Альфа-Банк предложил малому бизнесу электронные гарантии для участия в госзакупках

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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25 октября 2018 года Альфа-Банк предложил участникам государственных закупок, организованных в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, электронную банковскую гарантию.

Компании и индивидуальные предприниматели могут оформить гарантию онлайн, заполнив заявку на сайте банка. Посещение офиса и открытие расчетного счета не требуется.

Размер электронной банковской гарантии — от 0,5 млн рублей до 30 млн рублей, без залога и поручительства. В течение двух дней после подачи заявки клиент получает от банка предложение о выдаче гарантии.

Альфа-Банк выдает гарантии в пользу всех государственных органов и компаний с государственным участием.

Для удобства участников госзакупок банк предоставляет банковскую гарантию по форме заказчика торгов, что существенно ускоряет подачу заявки на участие в тендере (клиенту не приходится согласовывать форму документа с заказчиком).

Гарантия подписана усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) банка, это оригинал документа, который принимается для участия во всех конкурсах и тендерах, организованных госорганами и госкомпаниями. Также экземпляр гарантии на бумажном бланке анк направляет клиенту заказным письмом.

"Компании малого и среднего бизнеса все больше интересуются участием в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Гарантия от надежного банка — необходимое условие для участия в тендерах госзаказчиков. Наша задача — предоставить малому и среднему бизнесу удобный, доступный, гибкий финансовый инструмент, который позволит клиентам активнее участвовать в тендерах, выполнять госзаказы и получать стабильный доход", — заявил член правления Альфа-Банка Денис Осин.

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