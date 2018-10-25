В среду, 24 октября, Центробанк отозвал лицензии у страхового общества "Акцепт", зарегистрированного в Кинеле и, по данным СМИ, подконтрольного бывшему председателю совета директоров страховой группы "Компаньон" Бориса Семина.

Как сообщает ЦБ, такое решение было принято из-за того, что "Акцепт" не устранил ранее выявленные нарушения.

По данным Реестра субъектов страхового дела, страховое общество имело две действующие лицензии: СЛ № 3572 — на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни и СИ № 3572 — на осуществление добровольного имущественного страхования. Приказом Центробанка отозваны обе.

В чем подозревают задержанного бизнесмена Бориса Семина Бывший совладелец ряда самарских компаний 39-летний Борис Семин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Незадолго до Нового года он был задержан по месту проживания в Москве, а 27 декабря ему избрали меру пресечения в виде ареста на полтора месяца.

ООО СО "Акцепт" перерегистрировалось в Кинеле в ноябре 2017 года. До этого времени местом регистрации указывались подмосковные Люберцы. Примерно в это же время возникли проблемы у Бориса Семина, которого считают бенефициаром компании. В декабре 2017 г. он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в Самаре по заявлению его бывшего бизнес-партнера Александра Зобнина. Зобнин обвинил Семина в похищении активов ООО "Проектный офис" на 300 млн рублей.

По данным ИАС Seldon.Basis, доля в 9,98% в "Акцепте" принадлежит самому обществу, а еще 90,02% — московскому ООО СК "Максис". В свою очередь "Максис" через также московское ООО "Кавитмаш" подконтролен двум офшорам — CARBNK Limited и Alvira Corporation. Согласно схеме владения, раскрытой на сайте "Акцепта", номинально владельцем офшоров выступает Станислав Шимко. Он же ранее являлся гендиректором "Акцепта", а также выступает директором "Максиса" и еще ряда компаний, связанных со страхованием.

По данным консолидированной финансовой отчетности за 2017 г., активы "Акцепта" оценивались в 1,35 млрд руб., обязательства - в 1,07 млрд рублей. По информации портала banki.ru, "Акцепт" в 2017 г. собрал 569,35 млн премий, выплатив 68,4 млн рублей. Чистая прибыль компании составила 12,55 млн рублей. Общество занимало 31-е место в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней (более 75% страхового портфеля).