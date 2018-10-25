Компания "Газпром газораспределение Самара" открыла учебный центр

Учебный центр компании прошел лицензирование на осуществление образовательной деятельности и уже начал обучать не только собственных сотрудников, но и всех желающих повысить профессиональную квалификацию в газовой отрасли.

Занятия в учебном центре проводятся в оборудованных классах природного и сжиженного газа, внутридомового газового оборудования, охраны труда, ГО и ЧС. На территории компании построен специальный тренировочный полигон, где слушатели оттачивают технику работы с газовым оборудованием. Навыки можно отработать до мельчайших подробностей и с соблюдением правил безопасности.

Возможности учебного центра ООО "Газпром газораспределение Самара" весьма серьезны: учебные программы ведутся по семи направлениям, а средняя проходимость слушателей может охватить потребности не только Самарского региона, но и близлежащих территорий.

Преподаватели центра - сотрудники ООО "Газпром газораспределение Самара", эксперты-практики, также преподающие на кафедре газораспределения и газопотребления Самарского государственного технического университета, с которым компания подписала соглашение о сотрудничестве.

Виталий Коротких, генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара"

"Мы выбрали интересный формат для обучения, - отмечает Виталий Коротких, генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара". - С одной стороны, наши опытные сотрудники участвуют в обучении среднего профессионального звена, с другой стороны - передают знания студентам технического университета, которые также могут тренироваться у нас. Думаю, что процесс интеграции учебного центра компании и кафедры "Газораспределение и газопотребление" будет только усиливаться. И нашими наработками мы поделимся с коллегами по всей стране ".

Всю информацию об учебном центре ООО "Газпром газораспределение Самара" имени В.В.Лотца можно найти на сайте компании www.63gaz.ru.