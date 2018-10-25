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В губернии планируют повысить тарифы на эвакуацию автомобилей и их хранение на штрафстоянке

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области планирует повысить тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей и их хранение на штрафстоянках. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, перемещение одного задержанного автомобиля в Самаре теперь обойдется его владельцу на 200 руб. дороже, чем прежде — в 1,9 тыс. рублей. В Тольятти стоимость эвакуации авто останется на уровне 1,7 тыс. руб., в остальном по области тариф также не изменится и составит 1,5 тыс. рублей.

А вот увеличение стоимости хранения эвакуированного автомобиля на штрафстоянке коснется всех автолюбителей области. Согласно проекту, каждый полный час хранения для оштрафованного транспорта в Самаре будет стоить:

  • категория А — 23 руб.;
  • категории B и D массой до 3,5 тонны — 46 руб.;
  • категории D массой более 3,5 тонны, C и E — 92 руб.;
  • негабаритные транспортные средства — 138 рублей.

В Тольятти за каждый полный час хранения придется заплатить:

  • категория А — 18 руб.;
  • категории B и D массой до 3,5 тонны — 36 руб.;
  • категории D массой более 3,5 тонны, C и E — 72 руб.;
  • негабаритные транспортные средства — 108 рублей.

Новые цены вступят в силу через 10 дней после официального опубликования документа и будут действовать до конца 2019 года.

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