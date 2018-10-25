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Нефтехимия ТЭК

КуйбышевАзот утвердил программу биржевых облигаций на 30 лет

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о принятии решения об утверждении программы облигаций. Информация об этом содержится на портале раскрытия.

Решение об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001КА принято Советом директоров ПАО "КуйбышевАзот" на заочном голосовании 23 октября 2018 года.

Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках утвержденной программы составляет 50 млрд рублей включительно, допускается эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках новой программы составляет 3,6 тыс. дней включительно с даты начала их размещения.

Срок действия программы облигаций составит 30 лет с даты присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций серии 001КА.

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