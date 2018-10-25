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ЖКХ и благоустройство Общество

Майнинг-ферма под Тольятти похитила электричество на 18 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление безопасности "Самарских распределительных сетей" раскрыло хищение 2,5 млн кВт*ч для работы майнинг-фермы под Тольятти, сообщает пресс-центр "Россети".

В энергокомпании оценивают ущерб почти в 18 млн рублей.

Согласно информации в релизе, неприметное кирпичное здание на въезде в с. Бахилово оказалось высокотехнологичной фермой для производства криптовалюты. Внимание энергетиков привлек увеличившийся небаланс. При проведении осмотра линии электропередачи была обнаружена трансформаторная подстанция, при проверке которой выявилось сразу несколько нарушений.

Так, установленный в рамках технологического присоединения трансформатор был заменен на более мощный. А в работу прибора учета было осуществлено вмешательство потребителя, что привело к искажению данных — счетчик передавал показания значительно ниже реального потребления.

О нарушениях было сообщено в ОМВД России по Ставропольскому району. Прибывшие на место полицейские осмотрели здание и обнаружили майнинг-ферму. Обнаружили ее и при проверке соседнего ангара.

По подсчетам энергетиков, в общей сложности за три месяца на производство криптовалюты ушло свыше 2,5 млн кВт*ч, что составляет более 17,8 млн рублей.

Оборудование было переписано и опечатано. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере".

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