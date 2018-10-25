Три города Самарской области включили в госпроект "Умный город"

Самару, Тольятти и Новокуйбышевск включили в федеральную программу "Умный город". Об этом стало известно 25 октября в ходе заседания рабочей группы при Минстрое России.

В этих городах будут реализовывать пилотные проекты с целью тестирования технологических решений, комплексов и программных продуктов. Они призваны сделать повседневную жизнь горожан комфортнее. Наиболее успешные решения будут внедрены в других городах страны.

"Умный город" объединил проекты модернизации ЖКХ, формирования комфортной городской среды, повышения эффективности организации системы управления и планирования городских ресурсов, создания инструментов вовлечения горожан в процессы управления городским хозяйством.

Проект базируется на пяти ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, в том числе сервисной составляющей городской среды.

Важнейшее условие реализации этих принципов - широкое внедрение передовых технологий и материалов в городской и коммунальной инфраструктуре и строительстве, использование современных архитектурных решений, а также цифровизация городского хозяйства.