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Преступления Происшествия

Жители Тольятти, поймавшие щук острогой, подпали под уголовное дело

СЫЗРАНЬ. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 октября, сотрудники Линейного пункта полиции в речном порту Сызрани задержали двух жителей Тольятти, которые поймали 10 щук при помощи запрещенного орудия лова - остроги, об этом сообщили в УТ МВД по ПФО.

По данным полицейских, ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил 2,5 тыс. рублей.

По факту случившегося отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов). Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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