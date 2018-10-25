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Музеи и выставки Культура

В Самаре пройдут публичные лекции "Культурная элита запасной столицы"

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площади Куйбышева в Самаре 7 ноября пройдет Парад Памяти, посвященный военному параду в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. В 2018 году главной темой мероприятия станет "Оружие Победы". В рамках мероприятий, посвященных Параду Памяти, в Самаре пройдет пять публичных лекций "Культурная элита запасной столицы".

Организаторы лектория предлагают совершить "путешествие" в Куйбышев 1941 года. Оно посвящено тому уникальному периоду, когда Куйбышев был запасной столицей и здесь, в эвакуации, жила и работала культурная элита страны — знаменитые артисты, писатели, художники, музыканты.
Ведущий лекций — известный писатель, кинодраматург, председатель правления Самарской областной культурно-просветительской общественной организации "Самарские судьбы", заслуженный работник культуры Виталий Добрусин.

В ходе лекции участники познакомятся с впервые представленными документами, рассекреченными совсем недавно, удивительными архивными документами, раритетными письмами и фотографиями, бережно сохраненными воспоминаниями очевидцев и современников эпохи.

График проведения лекций:
25 октября — Центр социализации молодежи (ул. Куйбышева, д. 131)
26 октября — Самарский Дом молодежи (пр. Ленина, д. 3)
29 октября — Ресурсный центр Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна (ул. Дзержинского, д. 31)
6 ноября — Самарская публичная библиотека (ул. Куйбышева, 95)
12 ноября — Самарский государственный университет (ул. Куйбышева, 95).

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