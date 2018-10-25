В Самаре пройдут публичные лекции "Культурная элита запасной столицы"

На площади Куйбышева в Самаре 7 ноября пройдет Парад Памяти, посвященный военному параду в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. В 2018 году главной темой мероприятия станет "Оружие Победы". В рамках мероприятий, посвященных Параду Памяти, в Самаре пройдет пять публичных лекций "Культурная элита запасной столицы".

Организаторы лектория предлагают совершить "путешествие" в Куйбышев 1941 года. Оно посвящено тому уникальному периоду, когда Куйбышев был запасной столицей и здесь, в эвакуации, жила и работала культурная элита страны — знаменитые артисты, писатели, художники, музыканты.

Ведущий лекций — известный писатель, кинодраматург, председатель правления Самарской областной культурно-просветительской общественной организации "Самарские судьбы", заслуженный работник культуры Виталий Добрусин.

В ходе лекции участники познакомятся с впервые представленными документами, рассекреченными совсем недавно, удивительными архивными документами, раритетными письмами и фотографиями, бережно сохраненными воспоминаниями очевидцев и современников эпохи.