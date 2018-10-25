В Нефтегорске прошел 9-ый фестиваль молодых педагогов региона

В течение двух дней, 23 и 24 октября, в Юго-Восточном образовательном округе проходил конкурс "Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области — 2018" под девизом "Готовь к победам!".

В работе 9-го фестиваля приняли участие молодые педагоги из всех образовательных округов Самарской области, Пермского края, Мордовии, Татарстана, Чувашии, Оренбуржья, а также из Республики Беларусь и Республики Казахстан, впервые в нем участвовали молодые педагоги из Московской области и Республики Армения.

Поздравить участников молодежного педагогического форума приехал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Он зачитал приветственный адрес молодым учителям губернатора Дмитрия Азарова. В нем, в частности, говорится: "Вы представляете самую активную часть педагогического сообщества региона. Ваша энергия, целеустремленность, искренняя любовь к профессии позволяют генерировать и воплощать в жизнь смелые планы и новаторские идеи. Фестиваль открывает перед каждым из вас возможность для совершенствования в профессии, реализации творческого потенциала, обогащения новыми знаниями".

Действительно, нефтегорский фестиваль стал стартовой площадкой для профессионального роста многих педагогов. Среди них победитель конкурса "Учитель года России — 2013" Владимир Кильдюшкин, победитель Всероссийского конкурса "Педагогический дебют — 2016" Елена Смирнова, победитель Всероссийского конкурса "Педагогический дебют — 2017" Николай Казаков и многие другие.

Показательна и динамика роста количества участников фестиваля. Если в первом приняли участие чуть больше 80 педагогов, то в нынешнем около 300.

На конкурсных испытаниях молодые педагоги презентовали методические идеи перед экспертами и коллегами-зрителями. Выступления конкурсантов оценивали экспертные группы, в состав которых вошли победители конкурса "Учитель года Самарской области" разных лет и других профессиональных конкурсов, преподаватели вузов. В рамках фестиваля прошли мастер-классы.

С 2010 года участниками педагогического молодежного конкурса в Нефтегорске стали около 1500 молодых педагогов Самарской области, а также многих регионов России и ближнего зарубежья.

Учитель из села Малое Ибряйкино Похвистневского района Юрий Котрухов конкурсные испытания проходил на площадке "Управленческие кадры". "В 2015 году я участвовал на этом методическом форуме в качестве учителя истории, — говорит он. — Теперь решил себя попробовать в новом качестве. Думаю, главная цель фестиваля — поделиться опытом и, конечно, перенять опыт других коллег, которые действительно какую-то новую идею методическую принесут, чтобы применить ее в школе".

Галина Затеева, учительница из Самары впервые участвует в методическом конкурсе. "Я первый раз на фестивале, — поделилась она. — Хочу получить много новых знаний, эмоций, посмотреть на других педагогов, но и показать то, что знаю я. Надеюсь, что этот опыт будет полезен. Тема моего выступления "Скетч-программирование" для учеников начальных классов. Детям это очень интересно. Думаю, что и моим коллегам моя методическая разработка тоже понравится".

Победители и призеры фестиваля в различных номинациях получили из рук министра образования и науки Виктора Акопьяна дипломы и ценные подарки.