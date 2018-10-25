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Футбол Спорт

Защитник молодежки "Крыльев" Никита Котин отличился за юношескую сборную России

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник молодежного состава "Крыльев Советов" Никита Котин сыграл за юношескую сборную России U-17 против команды Эстонии. Эта игра стала первой для россиян в рамках 1-го отборочного раунда Чемпионата Европы 2019.

Котин стал автором первого гола сборной России в матче, красиво забив пяткой на 46 минуте. Итоговый счет — 6:0 в пользу россиян. Никита Котин провел на поле все 90 минут матча.

Свою следующую игру юношеская сборная России проведет 27 октября в датском Виборге с командой Грузии, сообщает официальный сайт "КС".

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