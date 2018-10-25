Два игрока "Лады" получили вызов в молодежную сборную России

Воспитанники "Лады" нападающий Семен Кизимов и защитник Игорь Усманов в составе молодежной сборной России будут готовиться к "Турниру четырех наций", который пройдет в Чехии с 9 по 11 ноября.

Первый матч российская команда проведет 9 ноября против сборной Финляндии, после чего 10 ноября сыграет с хозяевами турнира — чехами, а завершит встречей с командой Швеции 11 ноября.

В текущем сезоне Кизимов в 15 матчах ВХЛ набрал 4 (2+2) очка, на счету Усманова один гол в 14 матчах, сообщает официальный сайт клуба.