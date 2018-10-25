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Хоккей Спорт

ХК "Лада" разгромил "Дизель" - 5:0

ТОЛЬЯТТИ. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 октября, в очередном матче ВХЛ тольяттинская "Лада" принимала на своем льду пензенский "Дизель".

Гости достаточно активно начали матч, и первый момент создали именно они: на 6-й минуте Владислав Барулин бросал с пятака, но Александр Скрынник выручил хозяев.

Тольяттинцы достаточно быстро перевели игру в чужую зону, а в концовке периода с интервалом в 18 секунд отправили две шайбы в ворота Глеба Носова: отличились Алексей Мастрюков и Иван Романов — 2:0.

На последней минуте второго периода защитник Александр Калинин броском от синей линии открыл счет своим голам за "Ладу" — 3:0.

На 47-й минуте молодой защитник хозяев Игорь Усманов хорошим броском поразил "девятку" ворот гостей — 4:0.

На 55-й минуте диагональную передачу Дмитрия Возовика броском сходу замкнул Александр Тимирев, забросивший 12-ю шайбу в сезоне — 5:0 победа тольяттинцев.

Вратарь "Лады" Скрынник во второй раз в сезоне не пропустил ни гола, сообщает официальный сайт клуба.

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