Гандбольная "Лада" уступила ГК "Ростов-Дон" - 27:33

В четверг, 25 октября, в своем седьмом матче чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" принимала на своем паркете "Ростов-Дон".
Тольяттинки уступили гостьям — 27:33, сообщает официальный сайт клуба.
В четверг, 25 октября, в своем седьмом матче чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" принимала на своем паркете "Ростов-Дон".
Тольяттинки уступили гостьям — 27:33, сообщает официальный сайт клуба.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
"Лада": Лагина (1/5=20%), Уткина (4/23=17%), Михайлюта (2/12=16%); Какмоля — 2, Дмитриева — 6, Гайдук — 4/2 (2 мин.), Голец, Санникова, Щербак, Носикова — 2, Кирдяшева — 7, Барынина, Амельченко — 1, Новосёлова — 1, Гафонова, Тарасова — 4.