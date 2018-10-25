Гандбольная "Лада" уступила ГК "Ростов-Дон" - 27:33

В четверг, 25 октября, в своем седьмом матче чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" принимала на своем паркете "Ростов-Дон".

Тольяттинки уступили гостьям — 27:33, сообщает официальный сайт клуба.