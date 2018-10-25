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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" уступила ГК "Ростов-Дон" - 27:33

ТОЛЬЯТТИ. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 октября, в своем седьмом матче чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" принимала на своем паркете "Ростов-Дон".

Тольяттинки уступили гостьям — 27:33, сообщает официальный сайт клуба.

"Лада": Лагина (1/5=20%), Уткина (4/23=17%), Михайлюта (2/12=16%); Какмоля — 2, Дмитриева — 6, Гайдук — 4/2 (2 мин.), Голец, Санникова, Щербак, Носикова — 2, Кирдяшева — 7, Барынина, Амельченко — 1, Новосёлова — 1, Гафонова, Тарасова — 4.

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