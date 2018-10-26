16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре за день под колесами автомобилей пострадали два человека В больнице скончался третий пострадавший в ДТП под Сызранью В Новокуйбышевске автоледи сбила на переходе двух школьниц Два человека погибли в ДТП под Сызранью, один попал в реанимацию На трассе М-5 под Тольятти в ДТП с "Газелью" и легковушкой пострадали три человека

ДТП Происшествия

В больнице скончался третий пострадавший в ДТП под Сызранью

СЫЗРАНЬ. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 340
Версия для печати

В четверг, 25 октября, в больнице скончался третий пострадавший в ДТП под Сызранью — 32-летний водитель Kia Cerato, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, что в этот день в 13:30 на 12 км сызранской объездной дороги лоб в лоб столкнулись Kia Cerato с номерами 73 региона (Ульяновская область) и Chevrolet Lacetti из 56 региона (Оренбургская область). 
В результате аварии погибли на месте 58-летний водитель и 56-летняя пассажирка Chevrolet. 32-летний водитель Kia попал в реанимацию, где позже скончался. По факту ДТП проводится проверка.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4