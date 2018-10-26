В четверг, 25 октября, в больнице скончался третий пострадавший в ДТП под Сызранью — 32-летний водитель Kia Cerato, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, что в этот день в 13:30 на 12 км сызранской объездной дороги лоб в лоб столкнулись Kia Cerato с номерами 73 региона (Ульяновская область) и Chevrolet Lacetti из 56 региона (Оренбургская область).

В результате аварии погибли на месте 58-летний водитель и 56-летняя пассажирка Chevrolet. 32-летний водитель Kia попал в реанимацию, где позже скончался. По факту ДТП проводится проверка.