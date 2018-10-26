В Самарской области за сутки побито сразу два погодных рекорда

Как сообщает Приволжский Гидрометцентр, 25 октября в 63-м регионе был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков.

Метеостанции показали, что в Тольятти в четверг выпало 29.3 мм. осадков (прежний максимум - 16,7 мм был зафиксирован в 2015 году), в Сызрани - 30,1 мм (прежний рекорд - 12,9 мм., зафиксирован в 1929 году), в Челно-Вершинах - 18,6 мм. (прежний максимум - 18,6 мм., 1974 год). Самым дождливым местом области стало село Новодевичье. Там за минувшие сутки выпало 35,5 мм. осадков, что на 20,7 мм. больше, чем в 2015 году, года был зафиксирован рекорд в 14.8 мм.

Вместе с этим 25 октября в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температур. Так, метеостанция в селе Большая Глушица показала 16,9 градусов (прежнее максимальное значение - 16.3 градуса было зафиксировано в 1935 году), в Кинель-Черкассах столбик термометра поднялся до значения в 15,3 градуса (максимальное значение до этого было 14,5 градусов в 1986 году). Выше всего в четверг, 25 октября температура воздуха прогрелась в пос. Авангард, где был побит 75-летний максимум. Столбик термометра достиг 17,1 градуса тепла, что на 1,1 градус выше прежнего рекорда.