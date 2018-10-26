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Экономика и бизнес

"Фармбокс" не смог взыскать с экс-генерального директора компании Ольги Быковой 344 млн рублей

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда нижестоящей инстанции о привлечении бывшего генерального директора ОАО "Фармбокс" Ольги Быковой к субсидиарной ответственности на 344 млн руб., пишет kommersant.ru.

Соответствующее заявление конкурсного управляющего "Фармбокса" Олега Вдовина было удовлетворено в апреле текущего года. Изначально Олег Вдовин требовал взыскать с гендиректора 537 млн руб., но потом уменьшил сумму претензий.

Быкова начала руководить компанией в 2014 году. Через год организацию признали банкротом и открыли конкурсное производство. Согласно отчету арбитражного управляющего, сумма предъявленных требований превысила 473 млн рублей.

В рамках дела о банкротстве самарской компании Ольга Быкова заявила в суде, что никакого отношения к "Фармбоксу" не имеет и не имела и должность генерального директора никогда не замещала. Как выяснилось, к ответственности пытались привлечь ее тезку с другим ИНН. Апелляционному суду пришлось отменить решение первой инстанции.

Выяснить, какие меры Олег Вдовин намерен предпринять для поиска нужной Ольги Быковой, не удалось — в организации арбитражных управляющих общаться с источником не стали.

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