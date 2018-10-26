СМИ: СИНКО приобрела имущество головного офиса Сбербанка в Перми

АО "Самарская инвестиционная компания" ("СИНКО") приобрело имущественный комплекс бывшего головного офиса Западно-Уральского банка Сбербанка в Перми, пишет "КоммерсантЪ".

В имущественный комплекс входили недвижимость общей площадью 10,2 тыс. кв. м (часть трехэтажного кирпичного административного здания площадью 9888 кв. м, здания ЦТП и трансформаторной, сети, а также 9390/10000 долей в праве на земельный участок, общей площадью 8923 кв. м). Начальная цена лота составила 320 млн руб. Итоги торгов, проводившихся на электронной площадке "Сбербанк-АСТ", аукционная комиссия подвела во вторник, 23 октября.

Единственную заявку на торги прислало АО "Самарская инвестиционная компания" ("СИНКО"). Претендент предложил за имущество стартовую цену. В связи с тем, что на торги поступила одна заявка, они признаны несостоявшимися. В то же время Сбербанк вправе заключить договор с единственным участником по предмету торгов по начальной (стартовой) цене торгов.

Собеседник, близкий к банку, подтвердил изданию, что объект продан — кредитное учреждение планирует покинуть его до 1 мая 2019 года. При этом пермское отделение может быть переведено в офис по ул. Куйбышева, 66.

В "СИНКО" пообещали прокомментировать интерес к пермскому объекту недвижимости позже.

Директор УК "Столица" Константин Копытов называет приобретение самарской компании в Перми удачным. "Мы в свое время присматривались к этому объекту, рассматривали несколько вариантов его использования. Он расположен в тихом центре, в уникальном месте, у которого есть серьезные перспективы развития с учетом планов краевых властей по преобразованию территории вдоль Камы. Кроме того, это автономный объект — он обеспечен коммунальной инфраструктурой, построен недавно, с особыми требованиями по пожарной безопасности. Да, там достаточно оригинальные планировки, но это не проблема. Если, например, здание будет использоваться под медклинику — это вполне разумный вариант. Думаю, объект подходит с точки зрения резервных источников питания, водоснабжения, отопления, освещенности и прочего. Плюс там достаточно парковочных мест", — отмечает собеседник "Ъ". Цена сделки, по мнению господина Копытова, хорошая: "В центре города 32 тыс. руб. за "квадрат", причем здание с землей, — дешевле в этом месте не будет".

Один из участников рынка недвижимости в Перми, просивший об анонимности, предположил, что продажа офиса самарской группе может быть одним из этапов многоходовой сделки, в рамках которой банк кредитует проекты холдинга, а "СИНКО" приобретает объект недвижимости. Купленный объект в итоге может оказаться объектом залога, добавил он.