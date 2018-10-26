В Самаре серьезно пострадала женщина, попавшая под машину на "зебре"

В четверг, 25 октября, в Самаре произошло ДТП с участием 46-летнего водителя Lada Granta, ехавшего в 9:20 по ул. Мичурина в направлении ул. Скляренко. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, напротив дома № 126 по ул. Мичурина, поворачивая направо — на ул. Ерошевского, автомобилист сбил 43-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в лечебное учреждение и госпитализировали.