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ДТП Происшествия

В Самаре серьезно пострадала женщина, попавшая под машину на "зебре"

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 октября, в Самаре произошло ДТП с участием 46-летнего водителя Lada Granta, ехавшего в 9:20 по ул. Мичурина в направлении ул. Скляренко. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, напротив дома № 126 по ул. Мичурина, поворачивая направо — на ул. Ерошевского, автомобилист сбил 43-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в лечебное учреждение и госпитализировали.

Гид потребителя

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