АО "Тольяттихлеб" начал использовать фиксированные каналы сети "МегаФон"

Одно из старейших предприятий Автограда, известное выпуском продукции под брендом "Край Каравай", расширяет восьмилетнее сотрудничество с оператором — офисы "Тольяттихлеба" в Самаре и Тольятти соединили фиксированные каналы связи, организованные "МегаФоном".

Поводом для наращивания сотрудничества стала уверенность в качестве услуг "МегаФона". Есть у сотрудников предприятия и скоростной мобильный Интернет 4G, предоставляемый в рамках тарифного плана "Корпоративный безлимит": он используется для доступа к корпоративной почте и мессенджерам, где все активнее идет общение с клиентами. Таким образом, хранитель традиций хлебопечения осваивает мобильные инновации в интересах своих потребителей.

Сотрудничество предприятия с "МегаФоном" началось в 2010 году — к тому моменту оператор первым в России запускает скоростной Интернет 3G, становится вторым в "большой тройке" по числу абонентов. Со временем наряду с мобильной связью от "МегаФона" "Тольяттихлеб" начинает пользоваться и такой услугой для бизнеса, как "Виртуальная АТС". Это помогает сделать работу с клиентами максимально эффективной.

"Раньше, когда в нашей компании использовалась обычная аналоговая АТС, звонки часто "терялись": покупатели продукции или не могли дозвониться, или попадали не в тот отдел. С "Виртуальной АТС" мы смогли не только обеспечить "умную" переадресацию на нужного специалиста. Все разговоры наших сотрудников записываются, а значит, можно оценить, как они общаются с клиентами, в спорных ситуациях — понять, кто прав. Легко узнать, сколько звонков и откуда поступало в течение суток. Если нужно, дополнительные номера и телефонные линии можно подключить всего за один час. Одним словом, это очень удобный и эффективный бизнес-инструмент", — рассказывает генеральный директор АО "Тольяттихлеб" Анатолий Зеленцов.

История АО "Тольяттихлеб" насчитывает уже 65 лет. Однако для предприятия возраст — не главное: оставаться все эти годы "на гребне успеха" помогал интерес к инновациям, постоянному обновлению. С конца 90-х оборудование модернизировано на 80%. Внедрены принципиально новые методы контроля качества продукции. Ставятся амбициозные задачи, что помогает не только сохранить, но и расширить рынок сбыта. Не удивительно, что среди операторов связи "Тольяттихлеб" выбрал такого же новатора и первопроходца.