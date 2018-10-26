В Сызрани водитель BMW сбил 88-летнюю женщину и отвез ее в больницу

В четверг, 25 октября, около 9:00, в районе дома № 2 по ул. Урицкого в Сызрани 34-летний водитель BMW X6 сбил 88-летнюю пенсионерку. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, женщина переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя в зоне видимости был нерегулируемый перекресток.

После случившегося, водитель отвез пострадавшую в больницу, где ее госпитализировали. Затем он вернулся на место происшествия.

По факту случившегося ведется проверка.