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ДТП Происшествия

В Сызрани водитель BMW сбил 88-летнюю женщину и отвез ее в больницу

СЫЗРАНЬ. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 октября, около 9:00, в районе дома № 2 по ул. Урицкого в Сызрани 34-летний водитель BMW X6 сбил 88-летнюю пенсионерку. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, женщина переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя в зоне видимости был нерегулируемый перекресток.

После случившегося, водитель отвез пострадавшую в больницу, где ее госпитализировали. Затем он вернулся на место происшествия.

По факту случившегося ведется проверка.

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