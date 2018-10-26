Трое сызранцев, забившие до смерти малознакомого собутыльника, отправятся в колонию

В Сызрани вынесли приговор трем мужчинам, которых обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда жертве, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Все обвиняемые — безработные, злоупотребляют спиртным и уже имели судимости. Вечером 8 декабря 2017 г. в доме на ул. Котельной они выпивали с мужчиной, с которым познакомились несколькими часами ранее. Собутыльники поссорились, и гости избили хозяина квартиры. А один из нападавших несколько раз ударил жертву кирпичом по голове. От полученных травм пострадавший через четыре дня скончался в больнице.

Суд приговорил обвиняемых на сроки от семи до восьми лет лишения свободы. Все они отправятся в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.