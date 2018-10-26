В Тольятти завершились корпоративные соревнования СИБУРа "Волжская осень"

В Тольятти завершилась "Волжская осень" — корпоративные соревнования СИБУРа по баскетболу, хоккею и шахматам. В этом году они собрали 350 сотрудников компании из 16 городов: Тольятти, Краснодар, Москва, Воронеж, Пермь, Тобольск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Кстово и других. Всего — 16 баскетбольных и шахматных команд, 6 хоккейных, включая команду предприятия "ТольяттиАзот".

"Волжская осень" стала неотъемлемой частью жизни компании: с каждым годом в Тольятти собирается все больше команд. Занятия спортом — это верхняя часть большого айсберга, который называется "здоровый образ жизни". Чем больше мы показываем, что не только работаем, но и занимаемся спортом, ведем здоровый образ жизни, тем больше наши дети, близкие, окружающие, коллеги и сотрудники будут втягиваться в этот процесс", — отметил на открытии соревнований председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов.

Впервые открыл фестиваль детский баскетбольный турнир "Волжская осень Junior". Его участники — почти 80 ребят из баскетбольных школ Тольятти, Москвы, Казани, Екатеринбурга, Перми и Воронежа. Эти соревнования стали хорошей проверкой сил игроков перед чемпионатом России среди юношеских команд, который начнётся в ноябре. На церемонии награждения одним из подарков, помимо экипировки для спортсменов, тортов с символикой СИБУРа и заслуженных медалей, стали экологичные баскетбольные мячи.

Мячи изготовлены СИБУРом совместно с компанией Wilson, ведущим мировым производителем оборудования для тенниса и командных видов спорта, в рамках федеральной программы Минприроды РФ "Разделяй правильно". Экомяч обладает всеми качественными характеристиками мячей, используемых в профессиональном баскетболе, и полностью соответствуют критериям, установленным международной федерацией баскетбола FIBA. Внутренняя часть каждого мяча производится из материала, изготовленного в результате высокотехнологичной переработки двух полуторалитровых пластиковых бутылок. Реализация данного проекта позволяет популяризовать многие современные тенденции компании такие, как занятия спортом, бережливое отношения к окружающей среде и вторичная переработка отходов.

Спортивная форма для участников "Волжской осени" по баскетболу также изготовлена из вторичного пластика, полученного путем переработки пластиковых отходов. Кроме этого, на фестивальных площадках для раздельного сбора мусора было установлено 9 контейнеров для пэт-тары. В результате было собрано 3 куб м пластика, который передан для дальнейшей переработки.

Сам фестиваль прошел на пяти площадках — во дворце спорта "Волгарь", где в 2014 году по партнерской программе СИБУР и NBA была реконструирована баскетбольная площадка, в спортивном комплексе "Акробат", на стадионе "Торпедо", в СДЮСШОР № 4 "Шахматы", в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) "Труд".

По итогам двух дней соревнований первое место по баскетболу заняла команда Корпоративного центра (Москва), которая в финальном матче обыграла прошлогоднего лидера турнира — команду "СИБУР Тольятти". Бронза — у спортсменов "НИПИГАЗа" (Краснодар).

Впервые в истории соревнований лидером в хоккее стала команда "СИБУР-Кстово". Серебро — у хозяев турнира "СИБУР Тольятти". На третьей ступени пьедестала — "Томскнефтехим".

Кубок за первое место в шахматах завоевал "Воронежсинтезкаучук", второе место — у "Томскнефтехима". Тройку лидеров замкнул "Сибур-Химпром".

"За 14 лет турнир "Волжская осень" превратился в настоящий фестиваль спорта, который помимо соревнований включает и другие мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и активного отдыха среди сотрудников компании и их семей", — подчеркнул генеральный директор "СИБУР Тольятти" Юрий Морозов.

Так, третий год подряд в рамках корпоративного фестиваля "Волжская осень" проходит праздник "Спортивный сибуренок". В этом году увлекательный квест на ловкость, меткость и скорость прошли 100 детей работников "СИБУР Тольятти". А почетным гостем мероприятия вновь стала трёхкратный призёр Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта по плаванию Юлия Ефимова. После детского праздника на специально организованной автограф-сессии она ответила на самые каверзные вопросы тольяттинцев.

"В течение нескольких лет СИБУР приводил в порядок спортивные залы городов деятельности. С тех пор на этих площадках бурлит баскетбольная жизнь, и сегодня мы видим, как пробиваются серьезные ростки наших начинаний, и глядя на участников "Волжской осени Junior", я верю, что у российского баскетбола при всесторонней поддержке СИБУРа есть большое будущее", — отметил заместитель председателя правления ПАО "СИБУР Холдинг" Владимир Разумов.