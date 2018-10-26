Наличные больше не нужны: решить все задачи бизнеса поможет кредитная бизнес-карта

Бизнес-карта — относительно новый финансовый инструмент в продуктовой линейке российских банков. Сегодня ее предлагают оформить компаниям при открытии расчетного счета чтобы упростить доступ к деньгам и сделать более комфортными и быстрыми расчеты с контрагентами. Однако при открытии нового бизнеса часто бывают ситуации, когда у предпринимателя возникает "кассовый разрыв" или потребность в свободных средствах для решения важных задач. Для этого банки создали особый продукт — кредитную бизнес-карту.

В бизнесе часто случаются ситуации, когда надо срочно забронировать билеты и гостиницу для командировки, найти наличные деньги на представительские и другие расходы. Кормить контрагента "завтраками" и гарантийными письмами — не лучший вариант. И здесь на помощь может прийти корпоративная "кредитка". Закупки для бизнеса можно оплачивать без выдачи наличных под отчет и оформления платежек. Платить можно напрямую со специального расчетного счета с кредитным лимитом, как обычной банковской картой.

Кредитную бизнес-карту также можно использовать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных. Другими словами, она обладает всеми функциями стандартного платежного инструмента. В то же время "бизнес-кредитка" упрощает ведение бухгалтерского учета, предоставляя инструмент контроля за расходами предприятия, и дает возможность экономить деньги за счет использования льготного периода.

Преимущества кредитных бизнес-карт перед стандартными кредитными продуктами:

— вероятность получить кредитную бизнес-карту у ИП или компании выше, чем оформить обычный кредит за счет упрощенной процедуры рассмотрения: без залога, поручителей и с минимальным пакетом документов;

— кредитная бизнес-карта не имеет ограничения по местоположению — можно пользоваться по всему миру, в том числе закупать товар у иностранных поставщиков;

— к единому кредитному лимиту компании можно выпускать несколько карт — например, для директора и водителя. При этом на каждую карту можно установить свой расходный лимит: владелец бизнеса, предварительно установив лимит по тратам, сможет дать "пластик" своему сотруднику для оплаты расходов;

— можно оперативно контролировать расходы и движение средств по всем картам воспользовавшись личным кабинетом онлайн-банка;

— функционал кредитной бизнес-карты позволяет держателям совершать платежи с помощью ApplePay, SamsungPay и Google Pay.

В Сбербанке, к примеру, стоимость обслуживания "бизнес-кредитки" весьма демократичная, при этом, с учетом возможности использования льготного периода можно существенно сэкономить и упростить документальные взаимодействия. Более того, кредитная бизнес-карта от Сбербанка позволяет сформировать "подушку безопасности", при необходимости закрыв кассовый разрыв. Оформить ее можно без ограничения по оплате товаров и услуг, со стандартным льготным периодом до 50 дней, в течение которых совершение покупок происходит без процентов при условии возврата средств. Более того, при покупках у партнеров банка этот срок увеличивается: сейчас на территории Самарской области заключены соглашения с АЗС "Лукойл" (60 дней) и METRO (65 дней). Список компаний пополняется, весь перечень партнеров доступен на сайте Банка.

Предложения рассчитаны для самых востребованных категорий расходов среди держателей бизнес-карт Сбербанка, таких как "супермаркеты", "строительные материалы" и "автозаправки".

"Кредитная бизнес-карта должна стать таким же популярным инструментом для бизнеса, как кредитные карты для физических лиц, — отмечает заместитель Председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Сергей Тютин. — В бизнесе, как и в жизни, невозможно предусмотреть все возможные варианты развития событий. Что бы ни случилось, у владельцев бизнеса всегда должно быть быстрое и удобное решение под рукой — кредитная бизнес-карта как раз является таким инструментом. В случае потребности, в дополнительных средствах, Сбербанк всегда готов помочь нашим клиентам".