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Сотрудники ФСБ прикрыли в Самаре две точки сбора исламских радикалов

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре при участии сотрудников регионального УФСБ пресекли деятельность молельной комнаты, которую посещали сторонники радикальной исламской идеологии.

Многие из посещавших ее поддерживали устойчивые контакты с членами так называемого джамаата "Красный пахарь", являющимися приверженцами салафизма. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным УФСБ по Самарской области, молельная комната располагалась на третьем этаже гостиницы в Железнодорожном районе. А религиозная группа действовала без соответствующих уведомлений Министерства юстиции РФ и Регионального духовного управления мусульман Самарской области (РДУМСО). Информацию об этом правоохранители получили в 2018 году.

В августе 2018 г. материалы, собранные ФСБ, передали в отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Самарской области.

"В результате предпринятых мер деятельность молельной комнаты и религиозной группы прекращена", — подчеркнули в УФСБ по Самарской области.

Еще одна религиозная группа, деятельность которой в 2018 г. прекратили сотрудники ФСБ, проводила каждую среду в кафе на ул. Стара-Загора. Собрания на постоянной основе посещали сторонники радикальной исламской идеологии, многие из которых поддерживали устойчивые контакты с приверженцами салафизма — членами того же "Красного пахаря".

В пресс-службе УФСБ по Самарской области уточнили, что эта религиозная группа также действовала без уведомлений Министерства юстиции РФ и РДУМСО.

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