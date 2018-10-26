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Экология Общество

Сотрудники "Транснефть - Приволга" провели экологическую акцию в сквере Новокуйбышевска

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в благоустройстве территории сквера в Новокуйбышевске Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В экологической акции приняли участие 50 человек. Они очистили территорию сквера от мусора и сухостоя, побелили деревья, а также высадили березы, ивы и многолетние цветы.

Экологические акции на территории сквера проводятся сотрудниками предприятия на постоянной основе. В прошлом году здесь были заменены бордюры и асфальтовое покрытие тротуаров, обустроен цветник, высажены деревья и декоративный кустарник, поставлены скамейки. В текущем году на средства предприятия была установлена площадка с уличными тренажерами, а волонтеры ЦБПО провели в сквере субботники по уборке территории.

"Благоустройство города, и в частности этого сквера, — это и одно из направлений волонтерского движения, которое активно развивается на предприятии. Ежегодно работники ЦБПО участвуют в экологических акциях и субботниках", — отметил директор базы Илья Андриец.

Экологической политикой акционерного общества предусмотрено регулярное проведение мероприятий, связанных с защитой окружающей среды и поддержанием проектов социальной значимости, в регионах деятельности компании.

Территория сквера обновляется и благоустраивается благодаря совместным усилиям АО "Транснефть - Приволга" и администрации Новокуйбышевска. Предприятие планирует и далее оказывать поддержку администрации города на всех этапах благоустройства сквера.

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