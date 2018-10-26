На матч "Крылья Советов" - "Зенит" организуют проезд до "Самара Арены"

В понедельник, 29 октября, на стадионе "Самара Арена" состоится матч 12-го тура Российской Премьер-лиги. Самарские "Крылья Советов" встретятся с командой "Зенит" из Санкт-Петербурга. Начало матча в 19:00.

Для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона "Самара Арена". Заезд на нее - со стороны ул. Демократической по ул. Арена 2018, далее — по 2-му проезду, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-й Стадионной, далее — по 2-му проезду.

Будет работать и специальный трамвайный маршрут S5 от ул. Тухачевского (через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ "Звезда", ул. Ново-Садовую, Барбошину поляну, улицы Демократическую, Ташкентскую с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена") и от Барбошиной поляны (через улицы Демократическую, Ташкентскую с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена").

Маршрут S5 от ул. Тухачевского до стадиона начнет работу в 15:48 с интервалом 8-10 минут; от Барбошиной поляны — в 16:30 с интервалом 6-7 минут.

Трамвай S5 проедет со всеми остановками. Изменений в работе остальных трамвайных маршрутов не планируется.

Кроме того, до стадиона "Самара Арена" можно будет добраться на маршрутах общественного транспорта:

на трамваях №5, 11, 12, 22, на троллейбусах №8, 9, 19 и на автобусах №6, 21, 21 м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 295, 297 — до остановки "Барбошина поляна" на ул. Ново-Садовой, далее — с пересадкой на трамвайный маршрут S5;

на автобусе №50 до остановки "Дачи" по ул. Демократической, далее — пешком до стадиона;

на трамваях №22, 24, 25 — до остановки "Московское шоссе" по ул. Ташкентской, далее — с пересадкой на маршрут S5;

на автобусах №1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 268, 295 до остановки "Улица Алма-Атинская" по Московскому шоссе, далее — пешком до стадиона.

Уехать со стадиона можно в том же режиме. Будут задействованы проходящие вблизи стадиона регулярные автобусные маршруты.

Также после окончания матча будет работать специальный трамвайный маршрут S5. Посадка на трамваи будет проходить одновременно с двух площадок. С правой площадки (в сторону Московского шоссе) трамвайные поезда будут отправляться по маршруту "Стадион — Барбошина поляна" (со всеми остановками по пути следования), а с левой площадки — по маршруту "Стадион — Железнодорожный вокзал — ул. Тухачевского" (также со всеми остановками по пути следования).