"Срочноденьги" заплатят 400 тыс. рублей штрафа за рекламу на асфальте

Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу микрокредитной компании "Срочноденьги" на решение административной комиссии Центрального района Тольятти.

Организации был назначен штраф в размере 400 тыс. руб. за самовольное нанесение надписи "Срочно деньги Займы" на пешеходном тротуаре в Тольятти на перекрестке ул. Мира и ул. Карла Маркса.

Решение основывалось на региональном законе "Об административных правонарушениях на территории Самарской области", который предусматривает административную ответственность за самовольное нанесение надписей, рисунков на стены зданий, строений, сооружений, объекты благоустройства, в подъездах домов, общественном транспорте, иных общественных местах.

Микрокредитная компания оспаривала данное решение во всех судебных инстанциях, вплоть до Верховного суда. Ее представители ссылались на то, что в ходе производства по административному делу были допущены нарушения, прилагаемая как доказательство фотография не дает возможности установить время и место правонарушения, а сама надпись "не является уникальной".

Однако во всех инстанциях решение районной административной комиссии было признано законным.