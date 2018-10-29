Строим маршрут по дебетовым картам

Многие пользователи дебетовых карт считают, что этот классический продукт нужен лишь для начисления заработной платы и оплаты товаров и услуг. Очевидно, что консервативно настроенным владельцам "пластика" пора поменять свои взгляды на его возможности.

Количество безналичных платежей с каждым годом увеличивается примерно на 50%, о чем свидетельствует официальная статистика ЦБ РФ. И связано это как с ростом числа выпущенных банковских карт, так и с развитием технологий, повышением уровня финансовой грамотности населения. Теперь практически в каждом магазине, на каждой автозаправке или в салоне красоты установлены онлайн-терминалы, где карты принимают к оплате. Владельцы смартфонов привязывают к ним свой "пластик" чтобы платить за услуги в одно касание, не доставая кошелька.

Выбрать карту очень просто. Например, можно если заглянуть в сеть, где вам предложат более 430 видов дебетовых карт (и это только в Самаре!) Из них 94 — с кешбэком, 217 — с бонусами, 66 — с милями, у 141 предусмотрено начисление процента на остаток. Что это за опции, и можно ли их объединить в одном продукте, разберемся, пройдя маршрутом по картам.

Шаг первый — цена

Первое, на что стоит обратить внимание — это сколько денег надо платить за обслуживание карты. В среднем выходит от 700 рублей в год и выше. Но есть возможность не только снизить, но и полностью избежать этих трат. Как пример — "Альфа-Карта", за которую не надо платить первые два месяца, далее обслуживание бесплатно, если в месяц потратить больше 10 тыс. рублей или есть остаток на счете 30 тыс. рублей. Аналогичные правила и для всех других карт банка, включая Cashback, AlfaТravel, "Аэрофлот".

Шаг второй — сеть

Немаловажный аспект, на который обращает большинство пользователей "пластика" — это разветвленная сеть банкоматов, где можно без комиссии снимать наличные. Однако уже в 2018 году жители Самарской области в 6 раз чаще расплачиваются картой, чем снимают наличные! А с недавних пор этот пункт потерял свою актуальность. Ведь появились карты (в частности, все у того же Альфа-Банка), для которых предусмотрено не только бесплатное обслуживание, но и снятие наличных в любых банкоматах. И это касается не только банков-партнеров, но и всех без исключения терминалов, расположенных в любой точке мира.

Шаг третий — кешбэк

Считается, что надо экономить, чтобы денег было больше. Однако в XXI веке многое меняется. Например, при покупках по картам может начисляться кешбэк. То есть вы расплачиваетесь "пластиком", а в следующем месяце на ваш счет возвращается часть потраченных денег. И что особенно приятно, чем больше потратите — тем больше потом вам вернут.

Карты с кешбэком бывают разные, и тут надо смотреть, где вы чаще и больше тратите. Например, по карте Cashback Альфа-Банка самый высокий возврат предусмотрен за покупки на АЗС: 5% потраченных на бензин денег вернется обратно на счет. А при тратах по карте от 70 тыс. рублей в месяц вознаграждение вырастает до 10%. Согласитесь, хорошая экономия для автовладельцев!

Или, к примеру, интересная карта для молодежи — NEXT, вместе с которой можно получить модный гаджет — браслет бесконтактной оплаты. Это предложение для тех, кто создает тренды. По такой карте кешбэк составляет до 10% при совершении операций на сумму, превышающую 5 тыс. рублей. Кешбэк на счет в кафе или ресторане составит 5-10% и до 5% — от цены билетов при посещении кинотеатров.

Бонусные баллы у клиентов Альфа-Банка накапливаются на специальном счете и отражаются в мобильном приложении "Альфа-Мобайл". И если раньше кешбэк выплачивался раз в месяц, то теперь клиент имеет возможность его копить и конвертировать в рубли — с помощью мобильного банка.

Деньги могут возвращаться не только рублями, но и бонусами или милями. На мили можно купить железнодорожные и авиабилеты любых компаний, оплатить отели. Например, по карте AlfaTravel одна миля равна одному рублю. При этом тысяча приветственных милей начисляется сразу при открытии карты. Можно, если их недостает, доплатить за билет деньгами. И вот еще что: мили не сгорают. Так что при необходимости можно копить их долго. А еще лучше оформить карты для всех членов семьи, тогда станут учитываться совокупные траты, а значит, кешбэк или мили будут накапливаться быстрее.

Шаг четвертый — доход

Еще один немаловажный совет. Выбирайте доходные карты, где на средства, которые лежат на текущем счете (том, с которого вы расплачиваетесь), начисляются проценты. Это выгодно и удобно. Ведь если с классического банковского вклада снимать деньги до окончания срока нельзя, иначе проценты "сгорят", то картой — расплачивайтесь на здоровье, никаких финансовых потерь.

По новым картам Альфа-Банка ставка зависит от суммы совершенных трат. Чем больше денег вы тратите по картам — тем больше заработаете. Так, при покупках от 10 до 70 тыс. рублей начисляется 1%, от 70 до 100 тысяч — 6%, а от 100 тысяч до 300 тысяч — уже 7%. В последних двух случаях ставки вполне сопоставимы с процентами по депозитам. И учтите, что средства на счете защищены системой страхования вкладов.

Шаг пятый — краткий путь

А теперь проанализируйте условия вашей действующей банковской карты, обратив внимание на несколько моментов.

— Определите, какие привилегии вам нужны. Если много путешествуете, подойдет карта с начислением миль. Водителям выгодно приобрести карту с повышенным кешбэком на автозаправках.

— Следите за остатком на счете. От его размера зависит размер начисляемых процентов.

— Старайтесь выбирать карту с максимальным набором опций. Например, с начислением процентов на остаток и кешбэком. Они приносят самый большой доход.

— Ищите карты с недорогим обслуживанием, а в идеале — с бесплатным.

— Запоминайте пин-код. Банк выдаст карту с определенным кодом, но его потом можно поменять на тот, который вам удобен.

— Подключайте услугу смс-информирования по карте. Тогда вы будете знать, сколько денег списали и сколько начислили.

— Если расплачиваетесь рублевой картой за границей, будьте готовы, что конвертация будет на день покупки или списания со счета (перевод рублей в доллары или евро). Так что для поездок за рубеж лучше иметь валютный счет. — В Альфа-Банке карту можно привязать к счету в любой из доступных валют, не нужно иметь несколько карт.

— Обратите внимание, на сеть банкоматов, выберите банки-партнеры, чтобы не платить за снятие денег в банкоматах. А лучше используйте карты только для безналичных расчетов. Это выгодно.

— Запишите телефон "горячей линии" банка. Позвонив по нему, всегда можно оперативно получить консультацию сотрудников кредитной организации.

— Если карта потеряна, срочно звоните в банк и блокируйте ее.

Как отмечают в Альфа-Банке, все перечисленные условия зафиксированы для каждой дебетовой карты из новой флагманской линейки.

"В новой линейке остаются полюбившиеся клиентам карты с преимуществами — CashBack, Alfa Travel, "Перекресток" и другие. Флагманом линейки стала Альфа-Карта, с которой клиенты смогут одновременно получать и кешбэк, и проценты на остаток: до 3% на все покупки и до 7% на остаток по карте, — говорит дивизиональный директор по розничному бизнесу Альфа-Банка Анастасия Халили. — Наше новое предложение мы сделали максимально простым и выгодным для активных пользователей. Обслуживание карты может быть бесплатным. Комиссия за снятие наличности в любых банкоматах также может быть отменена. Кроме того, мы улучшили наше премиальное предложение и дополнили преимуществами, такими как 12 бесплатных трансферов в аэропорт в течение года и неограниченным числом проходов Priority Pass".