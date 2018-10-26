В "Жигулевской долине" официально открыто представительство фонда "Сколково"

Статус регионального оператора "Сколково" технопарку был присвоен в конце лета в ходе стратегической сессии, прошедшей в Тольятти под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Официальное открытие представительства состоялось 25 октября.

На стратегической сессии, посвященной социально-экономическому развитию Тольятти, Дмитрий Азаров подчеркнул, что появление регоператора "Сколково" придаст новый импульс развитию города, где формируется экономика будущего Самарской области.

"Развитие инновационной деятельности — одно из ключевых направлений развития региона в целом и Тольятти в частности. Президент страны Владимир Путин поставил задачу: за короткое время совершить прорыв во всех сферах жизни. Технопарк "Жигулевская долина" должен стать одной из точек роста, приближающих реализацию поручений главы государства", — рассказал он.

В ходе мероприятия, посвященного официальному открытию регионального представительства фонда "Сколково", в "Жигулевской долине" прошел день открытых дверей для технологических компаний Самарской области. Более 350 представителей малого и среднего бизнеса смогли ознакомиться с лучшими бизнес-практиками, приняли участие в семинарах и мастер-классах, а также узнали, как можно стать резидентом "Сколково". Представители фонда подробно рассказали о мерах поддержки и провели индивидуальные консультации.

Как подчеркнул заместитель руководителя департамента регионального развития "Сколково" Юрий Сибирский, чтобы получить статус резидента крупнейшего инновационного центра страны, не обязательно ехать в Москву.

"В этом году мы запустили программу по созданию региональных представительств. Сейчас у нас семь регоператоров, один из которых находится в "Жигулевской долине". Для резидентов это значит, что им теперь не нужно ехать в "Сколково". "Сколково" едет к ним", — отметил он.

Поддержка фонда распространяется на инновационные технологические компании, у которых есть конкурентные преимущества, потенциал коммерциализации и выхода на международные рынки.

Директор по науке, технологиям и образованию "Сколково" Александр Фертман отметил, что Самарская область имеет большие возможности для развития высокотехнологичных стартапов, связанных с IT и космической отраслью.

"Мы видим, что исследователи не могут создать бизнес без участия предпринимателей. Поэтому фонд готов поделиться с местными университетами и бизнесменами опытом в сфере трансфера технологий. У нас огромный пул индустриальных партнеров по всему миру — это крупнейшие компании, которые часто обращаются к нам с вопросом: есть ли в том или ином направлении интересные наработки? Это хорошая возможность для компаний Самарской области заявить о себе на мировом рынке", — подчеркнул он.

Сейчас резидентами "Жигулевской долины" являются 207 компаний. Тридцать из них подали заявки в фонд, в настоящее время три компании уже стали резидентами "Сколково".

"Находясь в Тольятти, эти компании смогут одновременно получать поддержку как от технопарка, так и от фонда, — рассказал руководитель центра по управлению и развитию технопарков ГАУ "ЦИК СО" Игорь Смирнов. — Это содействие в привлечении инвестиций, менторские и акселерационные программы, поддержка в коммерциализации и встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса".

Заместитель руководителя департамента регионального развития фонда "Сколково" Юрий Сибирский:

— Для предпринимателей Тольятти и Самарской области в целом стали ближе и доступнее сервисы и возможности "Сколково", которые направлены на поддержку технологического бизнеса. Мы помогаем компаниям расти, становиться коммерчески успешными и привлекать инвестиции. Эти задачи ставит перед нами правительство России, именно для этого создан институт развития "Сколково".