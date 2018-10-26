В Самаре сбытчики спрятали героин в детскую бутылочку

В Самаре полицейские с привлечением сотрудников ОСН "Гром" задержали выходцев из стран ближнего зарубежья: 43-летнюю женщину и ее 45-летнего мужа, подозреваемых в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

При обыске у них дома изъяли 4,85 г героина. Кроме того, во дворах на улицах Гагарина и Победы правоохранители нашли два полимерных свертка с 0,94 и 0,93 г наркотика. По версии следствия, эти "закладки" сделал задержанный мужчина. Один из свертков с наркотиком был спрятан в бутылочку для кормления ребенка.

А в одном из частных домов в Промышленном районе изъяли 800 г вещества, содержащего героин.

Подозреваемые заключены под стражу, в отношении них возбудили уголовные дела.