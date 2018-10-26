За девять месяцев в областной бюджет поступило почти 110 млрд рублей

В пятницу, 26 октября, на заседании кабинета министров Самарской области представлен отчет об исполнении регионального бюджета за девять месяцев 2018 года. Документ решено направить в губдуму и Счетную палату региона.

Министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов рассказал, что по итогам девяти месяцев этого года в региональную казну поступило 109,9 млрд руб., что составляет 73% от годового плана. Такая сумма больше на 4,8 млрд руб., чем за аналогичный период 2017 года. Из них 100,7 млрд руб. — это налоговые и неналоговые поступления.

"По сравнению с прошлым годом рост собственных доходов составил 9,2%. Это связано с увеличением сборов по налогам на прибыль организаций, на доходы физических лиц, на совокупный доход и на имущество организаций", — сообщил Андрей Прямилов.

Меньше всего средств поступило от акцизов, что ниже на 3%, чем в 2017 году. Причинами являются изменение схемы зачисления акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта больше 9% с 1 января 2018 г., снижение объемов производства пива, облагаемого акцизом, а также увеличение доли производства безалкогольного пива, которое акцизом не облагается.

Сумма безвозмездных поступлений в областной бюджет с учетом возврата остатков целевых средств прошлых лет за девять месяцев текущего года составила 9,2 млрд рублей. Из них 4,4 млрд — субвенции, 2,6 млрд руб. — субсидии и 313 млн — дотации.

По информации Андрея Прямилова, расходы областного бюджета исполнены в сумме 98,1 млрд руб. или 86,1% от плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. общий объем расходов за девять месяцев увеличился на 3,8 млрд руб. или на 4,1%.

Андрей Прямилов рассказал об источниках финансирования дефицита бюджета. Так, были досрочно погашены кредиты коммерческих банков на 10,7 млрд руб., а также часть кредита, который предоставила Международная финансовая корпорация, в размере 500 млн рублей. Кроме того, полностью выплачен субзайм федерального министерства финансов. Деньги (19,7 млн руб.) были выделены на проект МБРР "Реформа системы образования".

По словам министра, исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с кассовым планом, утвержденным на 2018 год, и требованием постановления правительства Самарской области о мерах по реализации закона о регилнальном бюджете на 2018–2020 годы.

Кроме того, Андрей Прямилов обратил внимание на то, что распорядители бюджетных средств должны своевременно вносить изменения в квартальные распределения лимитов бюджетных средств, так как они учитываются министерством для привлечения краткосрочных кредитов на пополнение остатка денежных средств на счете областного бюджета.